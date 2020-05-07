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(د ب أ)

أعلنت كولومبيا الأربعاء حالة طوارئ اقتصادية للمرة الثانية لمساعدة الشركات التي تكافح مع تأثيرات مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وتسمح الطوارئ التي تستمر 30 يوما للرئيس إيفان دوكي بتبني إجراءات عبر مرسوم بدون اللجوء للكونجرس.

وستركز تلك الإجراءات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما أعلن دوكي في كلمة متلفزة.

وتشمل الإجراءات توفير دعم من الدولة لرواتب 40% من الموظفين تحت ظروف معينة، وتأجيل مدفوعات ضرائب الدخل حتى نهاية العام.

وأعلن دوكي بالفعل الطوارئ الاقتصادية في 17 آذار/مارس وشملت تدابير اجتماعية للجمعات العرضة للخطر وتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات,

وسجلت كولومبيا نحو تسعة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا و397 وفاة.