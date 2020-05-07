الحبس سنة لـ5 متهمات في إعادة محاكمتهن بأحداث عنف جامعة الأزهر

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بالحبس لمدة سنة لخمس متهمات في إعادة محاكمتهن لإتهامهن بالإشتراك في أحداث عنف شهدتها جامعة الأزهر في أكتوبر 2013.

أصدرت المحكمة قرارها اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان داود ومحمد محمد عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في يونيو 2014، بمعاقبة المتهمات بالسجن، لإدانتهن بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على أمن جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى، وتقدمن بطعن على الحكم أمام محكمة النقض والتي ألغت الأحكام وأمرت بإعادة محاكمتهن.