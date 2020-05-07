ترامب يشدد على إشراك الصين في مباحثات الحد من التسلح مع روسيا

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إجراء مباحثات الحد من التسلح، وشدد على أنه يريد أن يتم إشراك الصين في هذه المباحثات.

واستبعدت بكين من قبل أن تكون جزءا مما كانت سابقا اتفاقات ثنائية للحد من التسلح بين واشنطن وموسكو، الدولتان صاحبتا أكبر ترسانة نووية في العالم حتى الآن.

وقال البيت الأبيض في بيان عقب المكالمة الهاتفية مع بوتين إن "الرئيس ترامب أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالحد الفعال للتسلح الذي لا يشمل فقط روسيا بل والصين أيضا، ويتطلع إلى مباحثات في المستقبل لتجنب أي سباق تسلح مكلف".

ومن بين اتفاقات الحد من التسلح السابقة، لا يزال اتفاق واحد فقط بين روسيا والولايات المتحدة ساريا، وهو معاهدة نيو ستارت التي ينتهي أجلها العام المقبل.

وتراقب الاتفاقية حجم ترسانتي البلدين من الأسلحة النووية، وتشمل إضافة إلى ذلك، عمليات تفتيش ومراقبة.

كانت الولايات المتحدة وروسيا قد انسحبتا من اتفاقية القوى النووية متوسطة المدى "آي إن إف" العام الماضي.

واتهمت واشنطن موسكو بالاحتيال، لكنها سلطت الضوء أيضا على عدم اهتمامها بالالتزام بمعاهدات لا تكون الصين طرفا فيها، حيث يتصاعد مركز بكين كقوة عالمية.