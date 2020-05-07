البنك الإسلامي للتنمية يقدم 67 مليون دولار لليمن لاحتواء فيروس كورونا

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دعا رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار، اليوم الخميس، وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن الدكتور نجيب العوج، لعقد اجتماع افتراضي؛ بهدف بحث مساهمة مجموعة البنك في دعم جهود اليمن بمبلغ 67 مليون دولار لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تدوينة نشرت عبر حساب البنك الإسلامي للتنمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان الدكتور بندر حجار قد أعلن أن البنك الإسلامي أطلق منصة "بلوك شين" لتقديم المساعدة في مواجهة جائحة "كورونا"، مضيفا أن هذه المنصة ستساعد الدول الأعضاء بالبنك في تمويل برامج الاستجابة لهذا الوباء.

وأقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية البرنامج الاستراتيجي لمجموعة البنك للتأهب والاستجابة لجائحة "كوفيد-19" عبر مساعدة الدول الأعضاء بمبلغ 2.3 مليار دولار.