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أكد التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم المقاولون العرب، أن علي معلول نجم الأهلي، وفرجاني ساسي نجم وسط الزمالك قدما الكثير لقطبي الكرة المصرية، كما أشار إلى أن الزمالك هو المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الجزيري في تصريحات تلفزيونية:«علي معلول وفرجاني ساسي قدما إضافة كبيرة وقوية للأهلي والزمالك، وباتا من الركائز الأساسية للفريقين».

وعن المرشح الأقوى للفوز بأبطال إفريقيا هذا الموسم:«قبل كورونا، كنت أرى أن الزمالك المرشح الأقوى للفوز بدوري أبطال إفريقيا».

وأضاف:«لكن بعد الأزمة الحالية وتوقف النشاط ستتغير الحسابات مع استعادة الأهلي لعدد من لاعبيه المصابين».

وتوقفت جميع المسابقات سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، في مارس الماضي وذلك بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".