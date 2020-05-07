الإسكندرية تستغل ساعات الحظر لرفع كفاءة الشوارع وإزالة الأسواق الأسبوعية



تستغل أحياء محافظة الإسكندرية ساعات الحظر لإتمام أعمال الرصف والإنارة ورفع كفاءة الشوارع والطرق الرئيسة وفق الخطة الاستثمارية لكل حي، والبعض الآخر شن حملاته لإزالة الأسواق الشعبية والأسبوعية في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

شنت رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، المهندسة نجوى أمين، حملة مساء أمس الأربعاء، على الأعمدة الديكورية بالممشى بجوار حديقة تمثال محمد علي في المنشية، حيث تم تثبيت القواعد وعمل الصبة الخرسانية للقاعدة، ومد الكابلات وتثبيت الأعمدة وتركيب الكشافات.

كما شن رئيس حي عامرية أول، محمد عبدالله، حملة من خلال وحدات التدخل السريع لإزالة سوقين أسبوعيين "الوفاء وأبي بكر".

فيما شنت رئيس حي شرق، المهندسة سحر شعبان، حملة أزالت سوق القاهرة الأسبوعي، وفق توجيهات اللواء محمد الشريف لإزالة الأسواق الأسبوعية لمواجهة تداعيات كورونا.

في السياق ذاته، شن رئيس حي منتزه ثان الإسكندرية، الدكتور ياسر الجندي، حملة مكبرة لمجابهة مافيا البناء المخالف، تم خلالها تنفيذ قرارات الإزالة أرقام 627 و628 و629 لسنة 2020، الذي يقضي بإزالة الطوابق من السابع علوي حتى الطابق الثالث عشر علوي، وذلك بالعقار الكائن في شارع 10 المتفرع من شارع مصطفى كامل بمنطقة أسكوت.