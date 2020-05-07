ترامب يستخدم الفيتو ضدر قرار يحد من قدرته على التحرك عسكريا ضد إيران

(د ب أ)

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد قرار يهدف إلى الحد من قدرته على القيام بعمل عسكري ضد إيران بدون موافقة الكونجرس.

وكان التشريع قد أقره مجلس النواب في آذار/مارس ومجلس الشيوخ في شباط/فبراير ردا على أمر ترامب بقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في العراق.

وبينما رفضت أغلبية الجمهوريين تلك الجهود، صوت عدد من الجمهوريين لصالح التشريع، في توبيخ نادر من الحزبين لتصرفات ترامب.

ووصف ترامب في بيان القرار بأنه "مهين للغاية" واتهم الديمقراطيين بالدفع به كأداة سياسية في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين ثان/نوفمبر.

وقال ترامب: "اتخذت إجراء حاسما قبل أربعة أشهر، للقضاء على قاسم سليماني أثناء وجوده في العراق"، ووصف هذه الإجراءات بأنها "مسموح بها بالكامل بموجب القانون".

وأضاف: "نعيش في عالم معاد من التهديدات المتطورة، وينص الدستور على أنه يجب أن يكون الرئيس قادرا على توقع تحركات خصومنا القادمة واتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ردا على ذلك .. وهذا ما فعلته".

وتسبب مقتل سليماني وما تلاه من رد إيراني في شكل إطلاق صواريخ على قاعدة تضم جنودا أمريكيين في العراق، في إثارة أزمة دولية، ومخاوف من تحول الصراع إلى حرب شاملة.