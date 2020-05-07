تأمين استرداد 4500 آلاف متر أراضِ مملوكة للدولة في الإسكندرية

قامت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بتأمين، الأجهزة التنفيذية خلال حملتين مكبرتين؛ استهدفتا إزالة تعديات واقعة على أراضِ مملوكة للدولة، وتمكنت من استرداد 4.500 آلاف متر مربع، في نطاق أحياء "أول المنتزه، وبرج العرب" شرق وغرب المحافظة.

وجاءت الحملة الأولى في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، شرقي المحافظة، حيث أسفرت عن استرداد 3500 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة في نطاق شارع محمد نجيب "قبلي"، وذلك ضمن إطار حرص الدولة على التصدي للتعديات والمخالفات وفرض هيبة الدولة.

بينما الحملة الثانية، فجاءت في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، غربي المحافظة، وتمكنت من إزالة أسوار وتعديات بمساحة 1000 متر مربع على أراضِ مملوكة الدولة بالطريق الرئيسي "الكافوري ـ برج العرب".

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.