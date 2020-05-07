الرئيس البرازيلي ينشر قواته لمحاربة إزالة الغابات في الأمازون

أصدر الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اليوم الخميس، أوامره بنشر قوات في منطقة الأمازون بعد زيادة الدمار الذي لحق بأكبر غابة مطيرة في العالم.



ومن المقرر نشر الجنود في المنطقة في الفترة من 11 مايو الجاري إلى 10يونيو المقبل، بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية. ويمكن تمديد وجودهم إلى 60 يومًا.



وأرسل بولسونارو قوات إلى الأمازون العام الماضي ، لكنه فعل ذلك فقط في شهر أغسطس، بعد أن أثارت حرائق الغابات ضجة دولية.



وبحسب المرسوم ، فإن القوات مكلفة بمهمة "العمل الوقائي والقمعي" ضد عمليات قطع الأشجار غير القانونية، وكذلك مكافحة حرائق الغابات.



وأفادت وكالة الأنباء الوطنية "أجينسيا برازيل"، بأن التحذيرات الصادرة من المناطق التي تتعرض لإزالة الغابات، قد زادت عن العام الماضي.



وفي مارس الماضي، بلغت المساحات التي خضعت لهذه التحذيرات 326 كيلومترًا مربعًا ، ارتفاعًا من 251 كيلومترًا مربعًا في نفس الشهر في عام 2019 ، وفقًا للأرقام التي نقلتها الوكالة.



وتمتص غابات الأمازون المطيرة ، التي يطلق عليها "رئة الكوكب" ، غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ، وتلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة تغير المناخ.