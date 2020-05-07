خلافات بين الإدارة الأمريكية ومراكز السيطرة على الأمراض حول إنهاء الإغلاق

- إدارة ترامب تمنع نشر تقرير بشأن إرشادات إعادة فتح الاقتصاد.. وتسجيل أكثر من ألفي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الخميس، عن خلافات بين مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية منها "سي دي سي" وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إرشادات الخاصة بإنهاء الإغلاق في الولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة أن فريق من المختصين من مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض والوقاية منها أعد تقريرا بعنوان "إرشادات لإنهاء الإغلاق في أمريكا" لمساعدة القادة الدينيين وأصحاب الأعمال والمعلمين ومسؤولي الدولة المحليين عشية إعادة افتتاح الاقتصاد والحياة الاجتماعية، التي اقرتها بعض الولايات الأمريكية، فيما أوقفت الإدارة الأمريكية نشره.

وتهدف مجموعة الوثائق التفصيلية التي اعتمدها كبار الباحثين في الأمراض في البلاد إلى إعطاء نصائح خطوة بخطوة للقادة المحليين الذين يقررون متى وكيف يمكن إعادة فتح الأماكن العامة مثل وسائل النقل الجماعي ومراكز الرعاية والمطاعم.

وتضمن التقرير نصائح تفصيلية تتعلق بإعادة فتح المدارس والمطاعم والمخيمات الصيفية والكنائس ومراكز الرعاية النهارية ومؤسسات أخرى. وعلى سبيل المثال، اقترح التقرير أنه يجب على المطاعم والحانات وضع حراس لتعقب أي شخص يعطس، وأن يحرصوا على أن تكون مسافات آمنة بين الطاولات، ومحاولة استخدام تكنولوجيا تطبيقات الهاتف لتنبيه المستفيد عندما تكون طاولتهم جاهزة لتجنب لمس واستخدام "الجرس".

وقال مسؤول في مركز السيطرة على الأمراض لوكالة أسوشيتد برس، شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه كان من المفترض نشر التقرير المكون من 17 صفحة، الجمعة الماضية، ولكن تم إبلاغ علماء الوكالة بأن التقرير "لن يرى النور أبدا"، في حادثة جديدة تدل على الخلافات بين الإدارة ومراكز السيطرة على الأمراض.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتحكم عن كثب في إصدار التوجيهات والمعلومات خلال الوباء، حيث كان الرئيس نفسه يقود جلسات إحاطة يومية.

وتقليديا، كان دور مركز السيطرة على الأمراض هو إعطاء المسؤولين العامين والمحليين التوجيه والمعلومات العلمية خلال أزمات الصحة العامة، ومع ذلك، لم يكن لدى مراكز مكافحة الأمراض، خلال هذه الجلسة، إحاطة إخبارية منتظمة تتعلق بالوباء فيما يقرب من شهرين.

وكان مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتور روبرت ريدفيلد عضوًا في فرقة العمل المعنية بالفيروس بالبيت الأبيض، ولكنه كان نادرا ما يتدخل.

واعتبر ترامب، أمس الأربعاء، أن أزمة فيروس كورونا المستجد هي "أسوأ" من الهجوم الجوي المفاجىء الذي شنته اليابان في 1941 على قاعدة بيرل هاربور البحرية الأمريكية في جزر هاواي وراح ضحيته أكثر من 2400 عسكري أمريكي وأدخل الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية.

في غضون ذلك، سجلت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، وفاة أكثر من ألفي شخص بكورونا خلال 24 ساعة، لتتخطى بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء 73 ألفاً، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت البيانات أن وباء (كوفيد-19) حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة أرواح 2073 شخصاً، في حين ارتفع العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد إلى أكثر من مليون و22 ألف شخصا، تماثل للشفاء منهم حوالى 190 ألفاً، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعدما انخفضت الحصيلة اليومية للوفيات يوم الإثنين الماضي إلى 1015، وهو أدنى مستوى على الإطلاق خلال شهر، عادت الحصيلة خلال اليومين الماضيين لتتجاوز الألفي وفاة يومياً، وهي عتبة تكافح البلاد لخفضها.