مسح: غالبية الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تتوقع الإفلاس

(د ب أ)

أظهرت نتائج مسح أجرته جمعية إدارة الموارد البشرية في الولايات المتحدة أن أغلب المشروعات الصغيرة في الولايات المتحدة تتوقع إغلاق أبوابها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب المسح فإن 52% من الشركات تتوقع الخروج من السوق خلال ستة أشهر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المسح شمل 375 شركة وأجري خلال الفترة من 15 إلى 21 نيسان/أبريل الماضي ولا يضع في الحساب تحسن أحوال الأعمال مع إعادة بعض الولايات الأمريكية فتح اقتصادها خلال الشهر الحالي.

وقال جوني تايلور الرئيس التنفيذي لجمعية إدارة الموارد البشرية إن الجمعية تتبع تأثيرات كوفيد-19 على العمل والعمال وأماكن العمل على مدى شهور، لكن نتائج هذا المسح قد تكون أخطر جرس إنذار حتى الآن.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة هي العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، لذلك عندما يقول نصف هذه المشروعات إنها قلقة من احتمال التصفية، "فعلينا أن نتذكر أننا نتحدث عن حوالي 14 مليون مشروع".

ووفقا للمسح فإن حوالي ثلث عدد الشركات الصغيرة هي التي تتوقع استمرار نشاطها لأكثر من ستة أشهر، في حين قالت 14% من الشركات إنها غير متأكدة من المستقبل.

كما قال حوالي ربع الشركات إن إيراداتها ارتفعت أو استقرت خلال الشهور الأخيرة.