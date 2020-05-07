عمدة موسكو: معدل الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا في موسكو تجاوز نيويورك

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، أن العاصمة الروسية موسكو تجاوزت بالفعل معدلات الكشف عن فيروس "كورونا" في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن سوبيانين قوله، في مقابلة تلفزيونية: "وفقا لمعظم الخبراء، تم الوصول إلى حجم الإصابات في نيويورك منذ فترة طويلة عن طريق الكشف على ما يعادل 50-60 بالمئة من إجمالي سكان المدينة، وهذا تقريبا حوالي 4 أو 5 ملايين شخص.. وصلت موسكو بالفعل إلى مستوى نيويورك، ربما تجاوزنا نيويورك من حيث معدلات الكشف".

وكانت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة واحتواء فيروس "كورونا" في روسيا، قد أعلنت اليوم الخميس تسجيل 11,231 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 177 ألفا و160 حالة.

وأشارت الغرفة إلى أن أكثر حالات الإصابة سجلت في موسكو بواقع 6703 حالات، كما سُجلت 39 حالة وفاة في العاصمة الروسية موسكو خلال ال 24 ساعة الماضية.