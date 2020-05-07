«صحة أسوان»: مغادرة 14 حالة كورونا بعد تماثلهم للشفاء من مستشفى عزل ونزل الشباب

تماثل اليوم، للشفاء 14 حالة جديدة كانت مصابة بفيروس كورونا، وتقرر خروجهم من مستشفى أسوان التخصصى بحى ونزل الشباب بطريق السادات بمدينة أسوان.

وقال مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، إن الحالات التى تقرر خروجها هم (هناء.م)، (وفاء.ش)، (وفاء.ع)، (محمد.ع)، (بولا.س)، (محمود.ع)، (محمد.م)، (محمد.أ)، (فاطمة.أ)، (اعتدال.ت)، (مودة.ف)، (كريمة.م)، (أمجد.أ)، (سيدة.م).

كانت محافظة أسوان، سجلت اليوم، 16 حالة متفرقة مصابة بفيروس كورونا، من مختلف مراكز المحافظة، من بينهم 6 حالات من الطاقم الطبي بمستشفى أسوان الجامعي.