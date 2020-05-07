رئيس الوزراء الإيطالي: لا نرغب في تمديد الإغلاق بسبب كورونا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن الحكومة ليس لديها إرادة لتمديد حالة الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وأضاف كونتي، في تصريحات خلال لقاء مع شبكة الشركات الإيطالية حول منافذ البيع بالتجزئة والأنشطة التجارية: "في حال كانت هناك إمكانية لتبكير بعض التواريخ، يمكننا أيضا تقييم المزيد من فتح الأنشطة"، بحسب موقع" راي نيوز" الإيطالي.

وأوضح كونتي أنه من خلال خطة وزير الصحة والمعلومات التي سيتعين على المناطق والسلطات المحلية إرسالها يوميًا "نضع خطة تسمح لنا بإبقاء منحنى العدوى تحت السيطرة حتى على مستوى إقليمي محدود جدًا".

من جهتها، قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 369 حالة، أمس، مقابل 236 في اليوم السابق، في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة أيضا 1444 حالة مقابل 1075 يوم الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير بلغ 29684 شخصا، وهو ثالث أعلى الأرقام المسجلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 214457 شخصا.

وتابعت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض بشكل حاد إلى 91528 من 98467 يوم الثلاثاء.

إلى ذلك، كشف باحثون من إيطاليا عن خططهم لاختبار لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على البشر، معتبرين أنه "الأول في العالم" الذي يعمل على تحييد الفيروس. وتعمل شركة "تاكيس بيوتيك" التي تتخذ من العاصمة روما مقرا لها على تطوير اللقاح الإيطالي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وخلال تطوير اللقاح، قام العلماء بإعطائه لفئران التجارب بالمختبر، ثم استخلصوا منها الأجسام المضادة التي طورتها لمحاربة الفيروس.

وأظهرت النتائج الأولية لتجارب اللقاح أن الأجسام المضادة التي كونتها الأجهزة المناعية لدى فئران التجارب كانت قادرة على منع الخلايا البشرية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، بحسب ما نقله موقع قناة "الحرة" الأمريكية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تاكيس" لويجي أوريسيكيو أن فريق العمل على اللقاح يخطط لبدء التجارب المتقدمة بحلول الخريف القادم.

وقال أوريسيكيو إنه "على حد علمنا، نحن الأوائل في العالم حتى الآن الذين برهنا عن قدرة اللقاح تحييد فيروس كورونا".