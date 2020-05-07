لبنان يلغي امتحانات الشهادات المتوسطة والفنية في ضوء أزمة كورونا

أعلن وزير التعليم اللبناني طارق المجذوب، إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والشهادات الفنية في التعليم المهني، وذلك في ضوء التطورات المتعلقة بتوقف العام الدراسي في لبنان جراء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم اللبناني - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء - إن الحكومة بحثت في مسألة استكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية في ضوء حالة التعبئة العامة الصحية المستمرة في البلاد منذ منتصف شهر مارس الماضي والتي تضمنت حظر التجول وفرض قيود على التحركات للحد من تفشي الوباء.

وأشار إلى أن إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة والشهادات الفنية، التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية، سيكون في سياق مجموعة إجراءات وضوابط بعينها.

وكانت السلطات اللبنانية قد علقت العمل بالدراسة، وأغلقت جميع المؤسسات التعليمية في عموم البلاد منذ أواخر شهر فبراير الماضي، كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا.

واعتمد لبنان - منذ منتصف شهر مارس الماضي - "التعليم عن بعد" عبر البث التلفزيوني والمنصات الإلكترونية في ظل توقف المدارس والمعاهد والجامعات.

ومددت الحكومة اللبنانية - مؤخرا - حالة التعبئة العامة، والتي تنطوي على عدد من التدابير والإجراءات والقيود على عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتنقلات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، إلى 24 مايو الجاري، مع الطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في ضبط المخالفات.