متحدث أمريكي: إصابة موظف عسكري في البيت الأبيض بفيروس كورونا

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن موظفا عسكريا يعمل بالبيت الأبيض قد ثبتت إصابته بفيروس "كورونا"، مشيرا إلى أن كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس لم تثبت إصابتهما بالفيروس بعد أن تم إبلاغهما بالحالة المصابة من جانب الوحدة الصحية الرئاسية.

وقال هوجان جيدلي النائب الأول للسكرتير الصحفي بالبيت الأبيض - في بيان اليوم الخميس - "إنه تم إبلاغنا مؤخرا من جانب الوحدة الصحية بالبيت الأبيض بأن أحد العسكريين العاملين بالبيت الأبيض، قد ثبتت إصابته بالفيروس، لكن الرئيس ونائبه ثبت عدم إصابتهما وهما في صحة جيدة".

وأشارت مصادر أمريكية إلى أن هذا الموظف العسكري هو أحد أفراد الخدمة الشخصية للرئيس ترامب.

ومن جانبه، ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه تم إجراء التدابير المتبعة بشأن هذا الموظف العسكري بإيداعه في الحجر الصحي وسيتلقى العلاج اللازم.

وبدأ أطباء البيت الأبيض في إجراء اختبارات سريعة في أوائل شهر أبريل الماضي للأفراد المقربين من الرئيس ترامب ونائبه.

وكانت المخاوف قد أثيرت من قبل بشأن إمكانية ظهور الفيروس في البيت الأبيض بعد ثبوت إصابات بين مسئولين بالحكومة البرازيلية كانوا قد زاروا ترامب في منتجعه بفلوريدا أوائل العام الجاري.