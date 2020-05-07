العاهل الأردني يهنئ رئيس الوزراء العراقي على نيل حكومته ثقة البرلمان

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اعتزازه بالعلاقات الأردنية العراقية المميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي -اليوم الخميس- مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مهنئا إياه على نيل حكومته ثقة مجلس النواب العراقي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، واستعرضا الجهود الثنائية والدولية، لمواجهة واحتواء وباء فيروس كورونا.

وأوضح حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، ومساندته لكل الجهود الرامية إلى إعادة الأمور إلى مساراتها الكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق برمته، مشيرا إلى وقوف المملكة بجانب العراق في جهودهم للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.