أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وصرح بأنه تم أمس الأربعاء، استلام وتوريد 8523 طن قمح؛ ليصل إجمالي الكميات الموردة "منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الخميس، إلى 77 ألفًا و212 طن قمح، بنسبة 38.6% من المستهدف توريده هذا الموسم.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

وتم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من: «مديري المتابعة والشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري، ومركز معلومات التنمية المحلية».

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بجميع مراكز المحافظة تقدر بـ130 ألف فدان، والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن، إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، وكان بدأ في 15 أبريل 2020، ويختتم في 15 يوليو المقبل.