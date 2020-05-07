سي إن إن: لقاح فيروس كورونا الأمريكي يبدأ المرحلة الثانية من التجارب السريرية قريبا

أجازت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن الشركة المنتجة القول في بيان لها، اليوم الخميس، إن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة في أوائل الصيف المقبل، في يونيو المقبل، لافتة إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لبروتوكول المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

ويعد لقاح إم آر إن إيه-1273 هو أول لقاح أمريكي يتم إجراء التجارب السريرية له لعلاج فيروس كورونا المستجد. وبدأت أول تجاربه في مارس الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أكثر من مناسبة أنه من المتوقع أن يتم إنتاج اللقاح الأمريكي لعلاج فيروس كورونا في يناير المقبل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك عشرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، والتي يتم إجراء التجارب السريرية بشأنها، حول العالم، للتأكد من فاعليتها في علاج الفيروس الذي تفشى في جميع أنحاء العالم.