عمدة موسكو يعلن تمديد نظام العزل الذاتي في المدينة حتى نهاية مايو الحالي

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، عن تمديد نظام العزل الذاتي والقيود المفروضة على عمل مؤسسات قطاعات الخدمات والثقافة والتعليم والرياضة في المدينة لمنع تفشي فيروس "كورونا" حتى 31 مايو الجاري.

وقال سوبيانين - في بيان اليوم الخميس - إن عدد الإصابات الجديدة، التي يتم تسجيلها في المدينة، لا يزال مرتفعا بسبب توسيع نطاق الفحوصات وليس بسبب الارتفاع الحقيقي لوتيرة تفشي العدوى.. مضيفا أن المؤشر الأكثر أهمية هو عدد الحالات الخطيرة والمتوسطة، التي يتم نقلها إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن هذا العدد تراجع منذ أسبوعين مما يعني أن الوضع بات مستقرا وأن نظام الرعاية الصحية في المدينة لديه ما يكفي من الطاقات الاستيعابية الاحتياطية.

وأكد سوبيانين أن سلطات المدينة تعتزم رفع القيود المفروضة بسبب "كورونا" عن عمل المشروعات الصناعية ومنشآت البناء اعتبارا من 12 مايو الجاري، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن العامة بموسكو، محذرا من أنه يمكن إعادة فرض القيود التي يتم تخفيفها في حال تدهور الوضع المتعلق بتفشي الوباء.

وكان سوبيانين قد كشف في وقت سابق من اليوم أن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في موسكو بلغ حوالي 300 ألف حالة.