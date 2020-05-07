 كثافات مرورية متحركة في بعض المحاور - بوابة الشروق
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كثافات مرورية متحركة في بعض المحاور

مصطفى أمير:
نشر فى : الخميس 7 مايو 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث : الخميس 7 مايو 2020 - 11:28 ص

شهدت شوارع وميادين القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحرى والقبلي والطرق الساحلية كثافات مرورية متحركة في بعض المحاور.

وظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية القادمة من المريوطية ومتجهة إلى المنيب، كذلك الأمر بالنسبة للطريق القادم من الزراعى والمتجه لنفق السلام.
كما ظهرت بعض الكثافات عند كوبري الحدائق القادم من الزاوية والوايلي والمتجه لمحور الفنجري، وكوبري التعمير من موقف العاشر من رمضان والمتجه لكوبري الحرفيين.

كما ظهرت بعض الكثافات أيضا بشارع عباس العقاد عند محور النصر وميدان هشام بركات بسبب إنشاء كوبري سيارات.

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