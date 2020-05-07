وزير التعليم: تصحيح الأبحاث لن يكون بالدرجات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن تقييم الأبحاث سيتم علي أساس "نجاح/رسوب" فقط ولا تصحح بدرجات بطريقة الامتحانات التقليدية.

وأضاف عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك، أنه سيتم تقييم المشروعات من حيث الالتزام بعناصر المشروع وأن البحث من عمل الطالب وليس منقولًا او مدفوع الأجر، وتابع "لا تستمعوا لمن يتحدث عن وزارة التعليم بلا مرجعية لتقليل البلبلة والشائعات وما يتردد بانه لن يتم تصحيح أبحاث صفوف النقل".

وأشار إلي أن تسليم المشروعات باستخدام "منصة إدمودو" هو الحل الأفضل والأضمن والذي نود تدريب الطلاب عليه للمستقبل وكذلك فهو افضل صحيا في هذه الظروف.

وأوضح أن الحل الورقي فهو حل متاح "لمن يتعذر عليه استخدام المنصة"