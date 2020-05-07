أفغانستان تطلق سراح دفعة جديدة من سجناء طالبان

أعلنت أفغانستان إطلاق سراح دفعة جديدة من سجناء حركة (طالبان)، في إطار الجهود المبذولة لدفع عملية السلام ومكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، وفقا لوكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الخميس، إطلاق سراح 31 سجينا ينتمون لطالبان في وقت متأخر من الليلة الماضية.

يذكر أن مجلس الأمن القومي الأفغاني أعلن، في بيان له الاثنين الماضي، أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للسجناء وعمرهم أو المتبقي من مدة سجنهم والجهود الجارية الهادفة إلى دعم عملية السلام ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووقعت طالبان والولايات المتحدة الأمريكية في 29 فبراير الماضي اتفاقا يمهد الطريق -وفق جدول زمني- لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا مقابل ضمانات من الحركة. وينص الاتفاق على إطلاق حوالي 5 آلاف من سجناء (طالبان) مقابل نحو 1000 سجين من القوات الحكومية، في خطوة تسبق أي مفاوضات سلام بين الحركة والحكومة.