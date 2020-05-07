أغلبية الألمان يرفضون تخصيص مزايا مالية لشراء السيارات الحديثة

رفضت أغلبية الألمان تخصيص مزايا مالية لمشتري السيارات الحديثة.

وقال 63% من المشاركين في استطلاع أجري لهذا الغرض إن هذه المزايا والمحفزات التي تقدمها الدولة لمشتري السيارات الحديثة ليست إلا نتيجة لمطالب منتجي السيارات بسبب أزمة كورونا.

في المقابل تبنى 22 % من المشاركين في الاستطلاع الذي قام به معهد إنفراتست ديامب المتخصص في استطلاعات الرأي بين ألف شخص لصالح برنامج "الاتجاه في ألمانيا" الذي تذيعه القناة الأولى بالتلفزيون الألماني - الرأي القائل بألا تقدم هذه المزايا إلا لمن يشتري السيارات الصديقة للمناخ.

وعارض 12% الرأي القائل بتقديم المزايا لجميع مشتري السيارات الجديدة.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أجرت يوم الثلاثاء الماضي مشاورات مع قطاع صناعة السيارات بشأن اتخاذ إجراءات تحفيز للاقتصاد على خلفية جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تصدر القرارات الجديدة بهذا الشأن في يونيو المقبل.