النيابة تصرح بدفن جثمان ضحية عقار كرموز غربي الإسكندرية

صرحت نيابة كرموز، غربي الإسكندرية، بدفن جثمان المواطن "أحمد.ال"، عقب توقيع الكشف الطبي عليه، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول واقعة مصرعه، وإصابة نجله، إثر انهيار شرفة الشقة، محل سكنهما، والكائنة في عقار "قديم" مكون من 3 طوابق، لدى وقوفهما بداخلها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا، من مأمور قسم شرطة كرموز، أمس الأربعاء؛ يفيد ورود بلاغ بانهيار شرفة عقار "قديم" كائن في حارة الشيخ عوض الله، منطقة غيط العنب، وأسفر عن مصرع شخص، وإصابة نجله، طفل، بكسور متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقله، للمستشفى لتلقي العلاج.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي غرب، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية، أن العقار مكون من دور أرضي، وطابقين علويين "بناء قديم"، وانهارت شرفة الطابق الثاني "علوي" بالأب ونجله، مما أسفر عن مصرع الأول، وإصابة الثاني.

وبفحص ملف العقار تبين أنه صادر له قرار إزالة وترميم حمل رقم 406 لسنة 2018 ولم ينفذ، فتم وضع حواجز حديدية حوله؛ حماية للمارة من المواطنين، وتحرير محضر بالواقعة رقم 1583 لسنة 2020 إداري كرموز، وتباشر النيابة العامة التحقيق.