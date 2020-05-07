المجلس المركزي لليهود بألمانيا يتشكك في فهم الألمان للتاريخ

أعرب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، عن تشككه في أن الألمان تعلموا دروسا كافية من الماضي بعد مرور 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال يوزف شوستر لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر، اليوم الخميس، إن من يتحمل مسؤولية الحكومة في ألمانيا، يعرف المسؤولية المستمرة للحقبة النازية.

وتابع شوستر قائلا: "ولكن إذا فسرنا ألمانيا بصفتها دولة بكل سكانها، وسألنا أنفسنا، إذا ما كانوا فهموا ذلك أيضا وتعلموه من التاريخ، سيتعين عليّ قول إنني لم أكن مقتنعا بذلك مطلقا وبالتأكيد ليس في الوقت الحالي".

وأعرب شوستر عن قلقه من أن مستوى معين من معاداة السامية يبدو موجودا دائما، وأضاف أن هناك نسيان خطير للتاريخ، وقال: "لا يمكن إنكار ذلك بالنسبة للأشخاص الأصغر سنا بصفة خاصة. بالنسبة لهم تعد الحرب العالمية الثانية على المستوى الذهني بعيدة على نحو يتشابه مع الحقبة الإمبراطورية، أي لم يعد هناك صلة حالية بها. عندما لا يعرف نحو نصف الشباب مصطلح ‘أوشفيتس‘ فإن خطأ ما يحدث".

يشار إلى أن "أوشفيتس" هو أحد أشهر معسكرات الاعتقال النازية الذي قتل به أعداد كبيرة من الضحايا.