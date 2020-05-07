عملية «إيريني» الأوروبية في ليبيا تبدأ نشاطها بسفينة فرنسية وطائرة من لوكسمبورج

بدأ الاتحاد الأوروبي عملية جديدة لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط ​​هذا الأسبوع بسفينة بحرية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورج ، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس.

وتم إطلاق العملية "إيريني" رسميًا في الأول من أبريل ، لتحل محل مهمة بحرية سابقة للاتحاد الأوروبي ، تم إيقاف سفنها العام الماضي وسط نزاع حول أزمة الهجرة بين عواصم الاتحاد الأوروبي.

وتعد عملية إيريني ، المساهمة الرئيسية للتكتل الأوروبي في إطار الجهود الدولية للتوسط من أجل سلام دائم في ليبيا التي مزقتها الصراعات.

ومع ذلك ، استغرق الأمر بعض الوقت لإحياء القوى اللازمة لتنفيذ العملية الجديدة ، التي أعاقها أيضًا تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأعلنت وزارة الدفاع في باريس أن الفرقاطة الفرنسية المضادة للطائرات ، جان بارت ، تواجدت في البحر منذ يوم الاثنين الماضي، ويرافقها طائرة دورية بحرية من لوكسمبورج ، وفقا لبيان صدر عن مقر العملية في روما.

وقال قائد العمليات فابيو أجوستيني: "المعدات الأخرى التي ستقدمها الدول الأعضاء في التكتل ستنضم إلى العملية في الأسابيع والأشهر المقبلة".