توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن فيروس كورونا المستجد، تحور وبدا أكثر عدوى من الوقت السابق، بحسب شبكة "سي إن إس بي سي" الأمريكية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون في مختبر لوس ألاموس الوطني بأمريكا، أن الفيروس التاجي الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية، منذ نهاية العام الماضي، تحور منذ ذلك الحين، ويبدو أن السلالة الجديدة السائدة المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة أكثر عدوى.

وبدأ انتشار الفيروس الجديد في أوروبا أوائل فبراير قبل أن ينتقل إلى أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، ليصبح سائدا في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية مارس.

وحذر الباحثون من أنه إذا لم يهدأ معدل إصابة الفيروس التاجي خلال فصل الصيف مثل الأنفلونزا الموسمية، فقد يتحول بشكل أكبر وربما يحد من فاعلية اللقاحات التي طورها العلماء في جميع أنحاء العالم.

من جهتها، قالت عالمة الأحياء الحاسوبية في لوس ألاموس، والمؤلفة الرئيسية للدراسة، بيت كوربر، إن هذه الأخبار صعبة للغاية، لكنها عبرت قائلة: "من فضلكم لا تثبطوا عزائمكم في محاربة الفيروس فقد تمكن فريقنا في المختبر الوطني من توثيق هذه الطفرة وتأثيرها على الانتقال فقط بسبب الجهد العالمي الهائل من التجارب السريرية".

وعلى الرغم من أنه لم تتم مراجعة الدراسة، إلا أن الباحثين لاحظوا أن الطفرة كانت مثيرة للقلق، بالنظر إلى وجود أكثر من 100 لقاح في طور التطوير.

وبمساعدة العلماء في جامعة ديوك وجامعة شيفيلد في إنجلترا، استطاع باحثو الدراسة تحليل آلاف تسلسلات الفيروسات التاجية التي جمعتها مبادرة عالمية تعمل على أبحاث الفيروسات التاجية حول العالم.

واستطاع الباحثون تحديد 14 طفرة، وتم دعم البحث بتمويل من مجلس البحوث الطبية والمعهد الوطني للبحوث الصحية وبحوث الجينوم المحدودة.

وفي أوائل شهر مارس، قال باحثون في الصين إنهم وجدوا أن نوعين مختلفان من فيروس كورونا يمكن أن يتسببان في حدوث عدوى في جميع أنحاء العالم.

ووجد العلماء في كلية علوم الحياة بجامعة بكين ومعهد باستور في شنغهاي الصينية، مطلع مارس، أن نوعًا أكثر عدوانية من الفيروس التاجي الجديد يمثل حوالي 70% من السلالات التي تم تحليلها، بينما تم ربط 30% بـ نوع أقل عدوانية، فيما تم العثور على سلالة أكثر عدوانية وفتاكة سائدة في المراحل الأولى من تفشي المرض في ووهان حيث ظهر الفيروس لأول مرة.