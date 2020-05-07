أشاد فيليب سينديروس مدافع أرسنال وميلان السابق، بمحمد صلاح نجم ليفربول، مشيرا إلى أنه لاعب استثنائي، واصفا مشواره الاحترافي ب"المذهل".

وقال سينديروس في مقابلة مع قناة "الكأس" القطرية عن صلاح:" محمد صلاح لاعب خيالي، لقد لعب في سويسرا من قبل مع بازل، ورأيته هناك وكان مذهلا، وهو لاعب استثنائي".

وأضاف:"ما يقوم به صلاح في السنوات الأخيرة أمر مذهل في البريميرليج أو أيضا حينما كان في الدوري الإيطالي، وهذا رائع لمصر والعرب، لأنه قدوة للجميع في الشرق الأوسط".

وأتم:"من الممكن أن يظهر العديد من اللاعبين العرب ويكون بإمكانهم تقديم ما