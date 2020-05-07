الأمم المتحدة ترحب بمنح الثقة لحكومة الكاظمي في العراق وتحث على إكمالها

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بمنح مجلس النواب العراقي الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.

وحثت بلاسخارات، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الخميس، على استكمال تشكيل الوزارة، ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة.

وقالت: "تواجه الحكومة معركة شاقة وليس هناك وقت يدخر، وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) وتراجع أسعار النفط أولويةً قصوى".

وأضافت: "لكن يجب التصدي للتحديات الأخرى التي طال أمدها دون تأخير، وهي تشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، فضلاً عن العدالة والمساءلة"، مجددة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات.

وتابعت: "على الحكومة العراقية الجديدة المضي قدماً لإحداث تغيير ملموس، فالتحديات كثيرة، وكذلك هي الفرص"، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في تحديد الفرص والتصدي للتحديات، والعمل بالشراكة مع العراقيين لبناء مستقبل مزدهر ومستقر لبلدهم.