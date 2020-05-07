الحكومة الكندية تخصص 3 مليارات دولار لدعم العمال الأساسيين خلال جائحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق مع جميع المقاطعات الكندية العشر لزيادة الأجور للعاملين في المجالات الرئيسية في البلاد، من بينهم العاملون في دور الرعاية طويلة الأمد التي تسجل حالات وفاة قياسية في البلاد.

وأوضح بيان صادر من رئاسة الوزراء الكندية، أن الحكومة الفيدرالية ستقدم ما يصل إلى 3 مليارات دولار لدعم زيادة أجور العمال الأساسيين ذوي الدخل المنخفض، وتحدد كل مقاطعة أو إقليم العمال المؤهلين للحصول على الدعم وكم الدعم الذي سيحصلون عليه.

وتعد هذه الإجراءات جزءا من الخطة الاقتصادية الشاملة لحكومة كندا لمساعدة الكنديين والشركات خلال هذه أزمة كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه البلاد 51 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات 4283 حالة، كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة 63904 حالات.