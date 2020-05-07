الكاظمي يعلن تسليم تشكيلته الوزارية للبرلمان

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قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الأربعاء، إلى البرلمان التشكيلة الوزارية وبانتظار التصويت عليها في جلسة تعقد مساء اليوم.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي/تويتر/-"قدمت تشكيلتي الحكومية وبانتظار تصويت مجلس النواب الموقّر عليها".

وأضاف "لقد عملت على انتقاء المرشحين ومعظمهم من كوادر الوزارات، على أسس مهنية مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم".

وتابع "سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة".

ووصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مع كابينته الوزارية الى مقر البرلمان بانتظار عقد جلسة منح الثقة.

وبحسب مصادر في البرلمان العراقي فإن عدد الحضور حاليا في قاعة البرلمان 220 نائبا من أصل إجمالي عدد النواب البالغ 329 نائبا.