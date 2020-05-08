أجيري يكشف موعد عودة الدوري الإسباني

كشف خافيير أجيري، المدير الفني لليجانس، عن موعد عودة الدوري الاسباني، الذي توقف منذ ما يقرب من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

وقال أجيري في تصريحات نقلها برنامج «الشرينجيتو» الإسباني: "لقد تم إبلاغنا رسميًا أن الدوري سيبدأ 20 يونيو المقبل، وسينتهي في 26 يوليو".

وعن جدولة المباريات أضاف المدير الفني للمنتخب السابق: "سيتم لعب المباريات أيام السبت والأحد، الأربع والخميس".

وخلال الوقت الحالي، تتجهز لعودة الدوري الإسباني، بالقيام بفحوصات كورونا للاعبين، ومنهم من أعلن عن عودة اللاعبين للتدريبات الفردية، مثل برشلونة الذي أعلن أن غدا الجمعة موعد العودة.

ويتوقف الدوري الإسباني منذ الأحد 8 مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.