الأردن يسجل 14 إصابة بفيروس كورونا بعد 8 أيام من عدم تسجيل حالات

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم الخميس، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة في الأردن إلى 484 حالة منذ بدء الجائحة.

وظهرت الحالات الجديدة بعد ثبوت إصابة سائق شاحنة يقطن قرب مدينة المفرق شمال شرق البلاد كان قد دخل البلاد قبل حوالي أسبوعين ولم يلتزم بالحجر المنزلي.

وأعلن وزير الصحة في الإيجاز الصحفي اليومي، تسجيل أربع حالات شفاء، ويتواجد في المستشفيات المعتمدة الآن 65 حالة، حيث تم إجراء 4624 فحص مخبري اليوم، في مختلف مناطق المملكة.

وأشار الوزير في حديثه عن الحالات التي تم تسجيلها اليوم، إلى أن المصابين الجدد من أقارب السائق المصاب، وأشار إلى استمرار عزل المنطقة التي يسكنها السائق في المفرق.

وكشف جابر، أنه سيتم تخصيص مركز حجر صحى في منطقة العمري (عند الحدود مع السعودية)، لجميع سائقي الشاحنات.