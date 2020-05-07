تحرير محاضر ذبح خارج السلخانة وعدم إعلان عن الأسعار في أجا

تمكنت مديرية التموين بالدقهلية، من تحرير عدة محاضر ذبح خارج السلخانة وعدم إعلان عن الأسعار، في حملة تموينية بأجا، تحت إشراف السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مع العميد حسين عيطه رئيس مباحث التموين، لمتابعة أعمال الرقابة التموينية والإعلان عن الأسعار وصلاحية اللحوم المعروضة للمواطنين.

شارك في الحملة: العقيد علاء شلش رئيس وحدة مباحث تموين ميت غمر، ويحيى محمد السيد مدير إدارة تموين أجا، ورئاسة الحملة عبدالناصر أبو الفتوح، ومصطفى عوض المفتشان بالإدارة، وأحمد السعيد العبد، وفاطمة محمد سوس، بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

تم تحرير محضر رقم 7324 لسنة 2020 جنح أجا ضد "محمد ا." صاحب محل جزارة بقرية نوسا الغيط، ومحضر رقم 7325 ضد "مسعد ح." صاحب محل جزارة بذات القرية، ومحضر رقم 7326 جنح أجا ضد "حامد ا." صاحب محل جزارة بقرية نوسا البحر؛ لقيامهم بالذبح خارج السلخانة، وتم التحفظ على 30 كيلو لحوم لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تم تحرير محضر رقم 1835 لسنة 2020 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "هاني ع." صاحب محل بقالة بقرية نوسا الغيط، ومحضر رقم 1836 جنح أجا أمن دولة طوارئ ضد "زكريا ز." صاحب محل بقالة بذات القرية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم إعدام 14 كرتونة زبادي، و4 علب حلاوة طحينية، و13 كرتونة مقرمشات منتهية الصلاحية.