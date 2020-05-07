اللجنة الأولمبية تناقش استعدادات استئناف النشاط الرياضي وأولمبياد طوكيو

تواصلت بمقر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اجتماعات مناقشة خطط الاتحادات المتوقعة في الفترة القادمة بحضور اتحادات كرة اليد والقوس والسهم والتايكوندو والتنس الأرضي والجمباز والتجديف وتنس الطاولة.

حضر الاجتماعات اليوم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية وحضر ممثلا عن اتحاد القوس والسهم الدكتور علاء جبر رئيس الاتحاد وعن اتحاد التايكوندو الدكتور عمرو سليم رئيس الاتحاد وعن اتحاد الجمباز الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد وعن اتحاد كرة اليد محمد درينكي إداري الاتحاد وعن اتحاد التنس الأرضي الأستاذ إسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد وعن اتحاد التجديف الدكتور عمرو النوري وعن اتحاد تنس الطاولة الأستاذ معتز عاشور وحضر ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة وعبدالأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة بجانب إدارة الشئون الفنية باللجنة الأولمبية المصرية.

كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب الاتحادات بضرورة وضع خطة لمدة 12 شهر لاستئناف النشاط الرياضي والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية بعد التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا.

كانت الاجتماعات بدأت الخميس الماضي مع اتحادات الفروسية والجودو وألعاب القوى وتم استئنافها الثلاثاء بحضور اتحادات الخماسي الحديث والملاكمة والريشة الطائرة والدرجات والرماية واستمرت الأربعاء بحضور اتحادات المصارعة والكاراتية والسلاح.

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في نهاية الجلسات اعداد تقرير كامل بنتيجة الاجتماعات والخطة المتوقعة لكل اتحاد ووضع التصور العام لخطة الاتحادات استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية واستئناف النشاط لمناقشته مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حتى يكون هناك خطة كاملة مسبقة لجميع الاتحادات.

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية أن الجلسات مثمرة للغاية وفتحت العديد من الملفات المهمة للاتحادات في الفترة الحالية من أجل مناقشتها ووضع خطط الاستعدادات المناسبة مبكرا والتجهيز لعودة النشاط الرياضي وخطة الاستعداد لأولمبياد طوكيو في ضوء المتغييرات الحالية بتأجيل دورة الألعاب وتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا حيث نسعى لبحث كل الأمور مبكرا والاستفادة من الفترة الحالية قدر المستطاع.