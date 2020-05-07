الكاف: المسابقات المحلية تحسم مصير بطولات إفريقيا

لا يزال الجميع داخل القارة السمراء ينتظر حسم المواعيد الجديدة للبطولات الإفريقية، سواء مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد صرح اليوم الخميس، لشبكة "دويتشي فيلي" الألمانية عن مصير البطولتين في ضوء استمرار مخاطر جائحة كورونا.

وقال رئيس الكاف: "في الأيام الماضية، قمنا بإجراء عدد من الاتصالات مع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، للاستفسار عن وضع المسابقات المحلية، نعلم أن الحكومات قامت بعدد من الإجراءات للحد من انتشار الفيرس".

وأضاف:" من خلال معرفتنا بوضع المسابقات المحلية للاتحادات الوطنية بالكاف، سنتمكن من خلالها بالتخطيط للمواعيد الجديدة لمختلف المسابقات القارية".

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن تأجيل مباريات دور نصف النهائي بجانب المباراة النهائية من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يُذكر أن الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري أبطال إفريقيا (2019-2020) بعد بلوغهما الدور نصف النهائي، بينما ينافس بيراميدز في البطولة الكونفدرالية بوصوله ايضا للدور نصف النهائي.