محافظ المنيا: تأجيل سداد الأقساط المستحقة على شباب الخريجين لمدة 3 شهور

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تأجيل سداد أقساط قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين، لمدة ثلاثة أشهر، ابتداءً من 1/5/2020، وحتى 30/7/2020، وذلك تيسيراً على الشباب، بسبب التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، إن هذا القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الفترة الراهنة، واتساقاً مع تكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بإرجاء سداد الأقساط المستحقة على المقترضين من صندوق التنمية المحلية لمدة 3 أشهر، وأيضاً تأجيل القروض الخاصة بمبادرة مشروعك لمدة 6 أشهر، ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الأثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والحد من الأثار المترتبة من فيروس كورونا، ودعم أصحاب تلك المشروعات بما يساهم في فتح مجالات عمل جديدة، ومحاربة البطالة، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، لتمكينهم في المشاركة بسوق العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

من جانبه أوضح محمد حسين، مدير جهاز تشغيل شباب الخرجين بالمحافظ، أن الجهاز يقدم قروض بسيطة بفوائد ميسرة للجنسين، حيث يعطى الجهاز فترة سماح في بداية القرض لمدة شهرين، ويسدد بعدها الخريج الأقساط المستحقة علية لمدة 34 قسط شهري، 637 جنيهًا.

وبلغ عدد المقترضين من الجهاز خلال الفترة من 6/2019، وحتى 2/2020، 248 خريجا، بمبلغ 20 ألف جنيه لكل خريج بإجمالي 4 ملايين و960 ألف جنيه.

وأشار مدير الجهاز، إلى أنه يتم إقراض الجمعيات الأهلية بمبلغ 150 ألف جنيه، لكل جمعية، حيث تعيد الجمعيات من جانبها الإقراض للخريجين، بواقع 10 آلاف جنيه لكل خريج، بنطاق عملها.

ويعطى الجهاز شهرين سماح للجمعية تسدد بعدها الأقساط المستحقة لمدة 22 شهرًا.

وبلغ عدد الجمعيات التي تم إقراضها خلال الفترة من 6/2019، وحتى 2/2020، 14 جمعية، بإجمالي 2 مليون و100 ألف جنيه، هذا بالإضافة لـ 100 خريج سيتم عرض طلباتهم على مجلس إدارة الجهاز، حيث سيتم الصرف وفقاً لأقدمية التقدم، ووفقاً للمبالغ المتاحة في حساب الجهاز من الأقساط المحصلة.