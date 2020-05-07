مصدر بـ«التموين»: ضخ 30% من سلع البطاقات عن شهر مايو الجاري

«التموين»: توافر الـ21 منتج بجميع منافذ صرف الدعم دون عجز

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، ضخت ما يقارب الـ30% من سلع البطاقات التموينية المدعمة، وسلع فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الجاري، وذلك للبقالات التموينية البالغ عددها أكثر من 30 ألف منفذ، وفروع جمعيتي التي تصل لـ3400 فرع حتى الآن، وفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية البالغة نحو 498 فرعًا.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويكفي احتياجات المواطنين لعدة شهور مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهرياً، مؤكدًا أن سلع البطاقات التموينية البالغ عددها 21 سلعة متوفرين بجميع منافذ صرف حصص الدعم دون وجود عجز بأيًا منها.

وأكد أن الوزارة تسعى لطرح كميات كبيرة من السلع المختلفة ليتخير منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقًا لاحتياجات أسرته، ووفقا لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به، لافتًا إلى أن الشركة القابضة تعمل بشكل متوازن للغاية داخل الأسواق، ويعد دورها اجتماعيًا قبل أن يكون ربحيًا، خاصة أنه يهدف لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وبجودة عالية.

وتبلغ قيمة دعم الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيهًا لأول 4 أفراد، و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس بأي بطاقة تموينية، ليحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، كما يمكن للفرد شراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.