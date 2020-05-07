السعودية ترحب بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، متمنيةً لدولته كل التوفيق في قيادة الحكومة بما يحقق تطلعات الشعب العراقي الشقيق في سيادته وأمنه واستقراره.

وعبرت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن دعم المملكة ووقوفها مع العراق واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين في كافة المجالات، وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.