الاشتباه في إصابة 30 طفلا بفيروس كورونا في مدينة الأهواز بإيران

قال مدير مستشفى "أبو ذر" في مدينة الأهواز الإيرانية، محمد رضا فتحي، إن المشفى يضم حاليا 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 45 يوما و16 عاما ويحتمل إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد فتحي أن التحاليل أثبتت إصابة أربعة منهم بالفيروس، بانتظار نتائج العينات المتبقية.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس.

وأعربت السلطات الصحية في مدينة الأهواز وإقليم خوزستان عموما عن قلقها العميق لازدياد أعداد المصابين الذين يعالجون داخل المستشفيات أو في العيادات الخارجية، وشددت على ضرورة أن يبقى السكان في بيوتهم ويتقيدوا بالإرشادات الصحية.

وكانت جامعة الأهواز للعلوم الطبية، حذرت مطلع الأسبوع، من تصاعد معدلات الإصابة بالفيروس، نظرا لما وصفته بعدم تقيد أهالي المدينة بالإرشادات الصحية، وإقامة الأعراس والتجمع في الأسواق، وطالبت مسؤولي المحافظة باستخدام القوة لإجبار المواطنين على التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي.