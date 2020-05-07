لوفتهانزا تؤكد تفاوضها مع برلين بشأن حزمة إنقاذ قيمة 9 مليارات يورو

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أكدت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، رسميا، اليوم الخميس، أنها تجري مفاوضات مع الدولة الألمانية للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 9 مليارات دولار.

وفي بيان ملزم بعثت به المجموعة الألمانية إلى البورصة، قالت لوفتهانزا إن الحكومة الألمانية تسعى إلى الحصول على حصة تصل إلى 25% في المجموعة بالإضافة إلى صوت.

وأضافت لوفتهانزا أن الحكومة تسعى كذلك إلى الحصول على مقعد داخل مجلس الإشراف والمراقبة.

وذكرت الشركة أن شروط الاتفاق تضمنت أيضا التنازل عن صرف أرباح الأسهم مستقبلا.

وأكدت أكبر شركة طيران ألمانية والمتضررة بقوة من تداعيات أزمة كورونا، استمرار التفاوض وعملية صناعة القرار السياسي.