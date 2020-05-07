بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل «الاختيار»، بتهنئة «أبو عبدالله» «عشماوي» على عملية تفجير مكتب المخابرات الحربية بالإسماعيلية، ويخبره بأنهم سيتوقفون عن العمليات في هذه الفترة لأن الجيش والشرطة بدأوا يحكمون قبضتهم على الإسماعيلية، كما يخبر «سيلمي» «أبو عبدالله» إن هناك حملة من قوات الأمن ستقوم بتمشيط محافظة الإسماعيلية بالكامل، فيطلب منه أن يخبر الجميع أنهم سيهربون إلى أماكن مختلفة في خلال ساعة.

ويتحدث الجندي «ياسر» مع «المنسي»، فيما فعله مع والدة التكفيري ويسأله ما الجدوى من فعل ذلك، ويخبره أنه من يفعل الخير لا ينتظر منه شيء، فيما يعود التكفيري إلى منزله وتحاول والدته إقناعه بالعدول عن طريقه، وبعد ذلك يكلف «المنسي» أحد أهالي سيناء بأن يعطي طعام للسيدة دون أن يعرف أحد.

ويخرج «ياسر» إلى التأمين مع بعض الجنود، ولكن قبل رحيله يبحث عن «المنسي» ليلقي التحية عليه، وأثناء تواجد «ياسر» بالتأمين يجد أحد العناصر التكفيرية يقترب منهم ويستعد لتفجير نفسه، فيركض ويحتضنه ليحمي زملائه.

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.