منظمة السياحة العالمية تحذر: أزمة كورونا تخاطر بفقدان ملايين الوظائف

حذرت منظمة السياحة العالمية، من احتمالية انخفاض السياحة بنسبة تتراوح بين 60 إلى 80 بالمئة في العام الجاري نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية أن وباء كوفيد-19 تسبب في انخفاض بنسبة 22 ٪ في عدد السائحين الدوليين خلال الربع الأول من عام 2020 الجاري.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم /الخميس/ - إنه "وفقا للوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى انخفاض سنوي بنسبة 60 إلى 80 بالمئة مقارنة بأرقام العام الماضي، مما يعرض الملايين لخطر خسارة سبل كسب العيش ويهدد بتراجع التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وفي هذا الصدد .. قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إن العالم يواجه أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. لقد تضررت السياحة بشدة، حيث تعرضت ملايين الوظائف للخطر في أحد أكثر قطاعات الاقتصاد كثافة في العمالة.

واقترحت منظمة السياحة العالمية ثلاثة سيناريوهات لتطور الأحداث السياحية في عام 2020. يتضمن السيناريو الأول فتح الحدود تدريجيا ورفع قيود السفر في أوائل يوليو المقبل، وفي هذه الحالة سيكون الانخفاض في السياحة 58 بالمئة.

وإذا تطورت الأحداث وفقًا للخيار الثاني، فستفتح الحدود في شهر سبتمبر المقبل، أي أن قطاع السياحة سيفقد حوالي 70 بالمئة. وفقًا للمخطط الثالث، سيتم رفع قيود السفر تدريجيًا فقط في أوائل ديسمبر، مما سيؤدي إلى انخفاض حجم السياحة بنسبة 78 بالمئة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن انخفاض عدد السياح بمقدار 67 مليون في شهر مارس الماضي أسفر عن خسائر تقدر بـ 80 مليار دولار.