ارتفاع مفاجئ لصادرات الصين خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس نمو صادرات الصين خلال أبريل الماضي بنسبة 3.5 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين تراجعت وارداتها بنسبة 2ر14 في المئة خلال الفترة نفسها.

تقدم أرقام التجارة الخارجية للصين في الشهر الماضي صورة متباينة لتعافي الاقتصاد الصيني في أعقاب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تجاوز نمو الصادرات خلال الشهر الماضي توقعات المحللين، في أعقاب تراجعها بنسبة 6ر6 في المئة خلال مارس الماضي، إلى جانب تراجعها الحاد خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 2ر17 في المئة سنويا.

في المقابل جاء تراجع الواردات أكبر من توقعات المحللين. كانت الواردات قد تراجعت في مارس الماضي بنسبة 9ر0 في المئة سنويا، في حين تراجعت في أول شهرين من العام بنسبة 4 في المئة.

في الوقت نفسه تراجع إجمالي الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 9ر5 في المئة.

يذكر أن اغلب المصانع والشركات التي كان قد تم إغلاقها منذ بداية العام الحالي لاحتواء جائحة كورونا، أعادت فتح أبوابها في الأسابيع الأخيرة، بعد إعلان الحكومة الصينية انتصارها على الفيروس.

في الوقت نفسه تلقى الاقتصاد الصيني ضربة قوية بسبب الجائحة حيث سجل انكماشا بمعدل 8ر6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي وهو أكبر انكماش ربع سنوي منذ 1992.

ومن المتوقع أن تعلن حكومة الصين معدل النمو الاقتصادي المستهدف للعام لحالي خلال جلسات مؤتمر الشعب الصيني (البرلمان) التي من المقرر انطلاقها يوم 22 مايو الحالي.