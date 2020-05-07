المسماري: طرابلس ستعود إلى حضن الوطن قريبا جدا

(د ب أ)

قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري الأربعاء، إن طرابلس "سترجع إلى حضن الوطن قريبا جدا"، ووعد الليبيين بـ "مفاجآت سارة".

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي: " الثلاثاء كان يوما عسكريا تكتيكيا بامتياز للقوات المسلحة، ومدمرا مزلزلا على رؤوس الخوارج التكفيريين وعلى رأسهم (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان"، حسب بوابة أفريقيا الإخبارية.

وقال: "القوات المسلحة خاضت معركة تاريخية في قاعدة عقبة بن نافع، قتلت خلالها عشرات التكفيريين من أتباع اردوغان".

وتابع المسماري: "نجحت قوات الجيش في استدراج العدو إلى منطقة القتل قرب قاعدة الوطية، التي بدأ الهجوم الإعلامي عليها منذ نحو شهرين، حيث قتل وأسر العشرات من (قوات حكومة) الوفاق"، مضيفا أن "هناك تقارير تتحدث عن مئات القتلى في صفوف قوات الوفاق".

وأردف قائلا: "ما قمنا به اليوم هو أخبار سارة لاردوغان ومن والاه، وعليهم انتظار المزيد، ونعدكم بمفاجآت تفشل مشروع تقسيم ليبيا".

واستطرد: "طرابلس سترجع إلى حضن الوطن قريبا جدا بفضل أبنائها الوطنيين، وأقول للشعب الليبي انتظروا مفاجآت سارة".