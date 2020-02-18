جنوب أفريقيا تستهدف زيادة إنتاجها من الطاقة النووية خلال 5 سنوات

تعد جنوب أفريقيا خطة لإنتاج 2500 ميجاوات كهرباءإضافية من الطاقة النووية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت وزارة الموارد المعدنية والطاقة أثناء عرض خطتها الاستراتيجية أمام لجنة الطاقة في البرلمان، اليوم الخميس، إن خارطة الطريق لهذا المشروع ستكون جاهزة قريبا، مضيفة أنه ستتم دراسة السوق لمعرفة التكلفة وخيارات التمويل المتاحة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جنوب أفريقيا تعتمد حاليا على محطة طاقة نووية وحيدة. وقد تراجع الدعم لإقامة محطات أخرى بعد إجبار حزب المؤتمر الوطني الحاكم لرئيس الجهمورية السابق جاكوب زوما على الاستقالة في 2018.

وقال وزير الموارد المعدنية والطاقة جويدي مانتاشي، إن مشروع إقامة محطة نووية سيمضي قدما وستتم دراسة كل الخيارات المتاحة، مضيفا أنه قد منح المشروع لإحدى الشركات بنظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة، وهو ما يعني انه لن تكون هناك حاجة عاجلة للتمويل من الدولة.