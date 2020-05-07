فرنسا تعلن إنهاء إجراءات «البقاء في المنازل» الاثنين المقبل

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الخميس، عزم بلاده إنهاء قيود "البقاء في المنازل" المعمول بها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يوم الاثنين المقبل.

ووصف فيليب - حسبما نقلت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية اليوم - هذه الخطوة بأنها ستكون "عملية تدريجية للغاية" من أجل إنهاء إجراءات الإغلاق "ببطء".

وحذّر رئيس الوزراء الفرنسي، من أن هناك مناطق في بلاده لا يزال التقدم داخلها يسير ببطء أكثر من المتوقع.

وبرغم ذلك، قال فيليب إن القيود سوف يتم إعادة فرضِها إذا لم يلتزم المواطنون بقواعد التباعد الاجتماعي.