أعلن برشلونة، اليوم الخميس، عن موعد عودة اللاعبين للتدريبات بشكل فردي، استعدادًا لاستكمال الموسم الذي توقف منذ ما يقارب الشهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، «كوفيد-19».

ونشر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه أن غدًا الجمعة، موعد عودة اللاعبين للتدريبات بشكل فردي، متبعًا البرتوكول الطبي الذي وضعته رابطة الدوري الاسباني.

وجاء نص البيان على النحو التالي: " سيعود الفريق الأول للتدريبات يوم الجمعة بشكل فردي".

وأضاف: "سيصل اللاعبون إلى مرافق النادي بالفعل بملابس التدريب، للوصول مباشرة إلى مكان التدريبات، وبمجرد انتهاءها سيعودون إلى منازلهم دون الرجوع إلى غرفة تغيير الملابس".

وخضع جميع لاعبو برشلونة مساء أمس الخميس، إلى اختبارات فيروس كورونا، وجاءت جميع نتائجهم سلبية بعد ظهورها اليوم الجمعة.