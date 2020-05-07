انقطاع المياه عن العريش نتيجة كسر الخط الرئيسي

تسبب كسر في خط المياه الرئيسي بشمال سيناء في انقطاع إمدادات المياه عن مدينة العريش.

وذكرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء أنه تم ملاحظة قيام لودر يعمل في مشروع المحاجر بجوار سوق الجمله قبل مدخل مدينة العريش عند كم 17 بالتسبب في حدوث كسر بخط المياه قطر 1000 مم جي آر بي المغذي لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء

مما أدى إلى إيقاف ضخ المياه عن مدينة العريش، و ان أعمال الصيانة و الإصلاح ستبدأ صباح اليوم الخميس

و إضافات الشركة أنه تم إعداد و تجهيز سيارات المياه بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش على أماكن تمركزها لتلبية إحتياجات للمواطنين و كذا دفع سيارات المياه إلى الجهات الأخرى التي تحتاج المياه أثناء فترة تنفيذ أعمال الصيانة و الإصلاح.